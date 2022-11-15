台南市長黃偉哲（右三）抵達時，先與民進黨台南市黨部主委潘新傳（左一）、市議員候選人陳秋宏（左二）、吳通龍（右二）和沈家鳳（右一）到廟裡上香祈福。（張毓翎攝）

年底大選進入最後衝刺階段，爭取連任的民進黨台南市長黃偉哲，15日下午啟動「站出來．挺台南」車隊掃街，從下營（台語「A贏」）出發，炒熱選情；對手國民黨台南市長候選人謝龍介，上周日啟動車掃，今天一早到麻豆站路口、掃市場，穿梭大街小巷，緊握每一雙民眾的手。

民進黨台南市黨部今天下午1點半在下營上帝廟廟埕黃偉哲舉行「站出來．挺台南」車隊行前記者會，黃偉哲抵達時，先與民進黨台南市黨部主委潘新傳、市議員候選人陳秋宏、吳通龍和沈家鳳到廟裡上香祈福後，展開車隊掃街，車隊繞行下營鬧區，沿途有許多民眾熱情揮手。

黃偉哲說，下營的台語諧音是「A贏」，這次選在良辰吉時從下營上帝廟出發，宣示決心、毅力，也作為討喜的好兆頭，象徵市長「A贏」，市議員候選人也「A贏」，該做的都要做，深入基層，全力以赴，在接下來幾天得到好成績。

國民黨台南市長候選人謝龍介（右二）今天一早到麻豆掃市場。（張毓翎攝）

對手國民黨台南市長候選人謝龍介，隨著投票日逼近，也著重陸戰；謝龍介表示，車隊規畫每天都不同，離投票日剩下11天，各區都希望他們去，一天的行程結束後還會做線上直播，歡迎各位好朋友隨時關注他的動向。