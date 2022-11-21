國民黨嘉義縣長候選人王育敏（右二）陪同黨提名候選人參香、拜票。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏（右）向民眾拜票。（王育敏團隊提供／廖素慧嘉縣傳真）

選舉投票倒數，選將馬不停蹄掃街拜票，21日嘉義縣長候選人翁章梁到大林出席1場智慧生鮮物流園區重大投資案啟用活動，並陪同民進黨提名的鄉長及議員候選人掃街；國民黨縣長候選人王育敏也偕同黨提名議員候選人在海區車隊掃街拜票。

王育敏21日由立委翁重鈞陪同，與國民黨提名、爭取連任的縣議員蔡信典，在布袋新塭車隊掃街，蔡信典是好美里出身，車隊行經好美社區，鄉親熱情放鞭炮迎接，高喊「凍蒜」。

王育敏向鄉親喊話，前內政部長李鴻源日前親至布袋為王育敏助選，王育敏允諾希望有機會將布袋打造成為荷蘭村，改善在地鄉親的生活環境與增加收入。

隨後，王育敏與議員詹琬蓁、民雄鄉長候選人林于玲一同至義竹鄉聖德宮參拜，祈求選舉勝利，接著到翁重鈞的故鄉義竹鄉掃街拜票，希望鄉親們對她有信心。

翁章梁21日上午到大林出席「全日大林智慧生鮮物流園區」啟用典禮，全日物流園區是全台首座BOO公私協力，率先在嘉南平原，興建約4.4公頃面積的「區域冷鏈物流中心」，投資金額約18億元。

翁章梁表示，全日物流布建全國冷鏈，大林園區的特色是「低溫倉儲」、「預冷催熟」、「截切加工」與「分撥理貨」，可以因應產銷調節需求，未來嘉義優鮮的農特產品要外銷國際市場，將更有競爭力。

翁章梁隨後陪同溪口鄉長候選人孫維聰及議員候選人劉雅文車隊掃街，下午到東石陪同鄉長候選人柯登雅、議員候選人姜梅紅車隊掃街，沿路有鄉親放鞭炮熱烈歡迎，正在大啖東石鮮蚵的外地遊客也豎起大拇指熱情回應。