嘉義縣長翁章梁為周春米站台。(林和生攝)

高雄市長陳其邁為周春米站台。(林和生攝)

屏東縣長潘孟安為周春米拉抬選情。(林和生攝)

台南市長黃偉哲送周春米下營醬油，祝福選戰會贏。(林和生攝)

選前黃金周，南台灣綠營執政縣市長包括嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁與屏東縣長潘孟安，齊聚屏東一起為民進黨屏東縣長候選人周春米站台，眾人齊喊，南部城市連線，讓嘉南高屏共好。

陳其邁說，高雄緊鄰屏東，因此「高雄好、屏東就好」，讓高屏一同共好，其中高雄捷運到林園年底要動工，接續將延伸至東港、大鵬灣，沿海鄉親搭捷運就能到小港機場、高鐵站；這些重要軌道建設，未來跟高雄市一起合作，讓高屏一日生活圈，交通更便利。

翁章梁則強調，嘉義與屏東同屬農業縣，但近幾年城市發展同樣變化很大，因為綠色執政、品質保證。黃偉哲特地送上下營醬油，取台語諧音「會贏」，同時送上花生，強調好事會發生。

潘孟安與周春米上台皆向支持者喊話說，對方以黨內初選見縫插針，企圖分化，這非常惡毒，但2人強調，這是珍貴的民主制度，讓黨內選出好的候選人來贏得選戰，強調選戰最後一刻一定還有很多手段，希望選民投下堅定一票，讓周與鄉親一同寫紀錄，成為屏東第一女縣長。