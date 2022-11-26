嘉義縣長選舉結果出爐，一如外界預期，爭取連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁連任成功，挾既有執政優勢和小英政府全力拉抬下，翁章梁順利勝選，反觀國民黨嘉義縣長候選人王育敏雖尋求無黨結盟，仍不敵綠大於藍的政治板塊，功敗垂成。

2022年嘉義縣長選舉雖呈現藍綠對決，事實上翁章梁始終呈領先地位，讓對手王育敏在後苦苦追趕，儘管選情穩定，翁章梁拚連任仍卯足全力，不但以「國嘉隊」領隊之姿積極輔選，也再三宣揚4年打拚下來的政績，一心要超越2018年得票數。

翁章梁成功延續民進黨嘉義縣綠色執政，除嘉縣長期綠化已成綠營鐵板塊外，翁章梁務實的個人特質，以及10多年社會局長的經歷，讓他對基層民眾的生活需求相較其他政治人物更有感、更加理解，所以任內推出的樂齡假牙補助、管路安心計畫、精準運動等政策，皆獲得高度好評，加上翁章梁鮮有負評，任內縣府未傳弊端，支持翁的選民早已超越藍綠。

再者，翁章梁任內成功將嘉縣從農業縣轉型為農工大縣，又有中央對多項重大建設全力相挺，屢獲高民意滿意度支持，為翁章梁連任優勢加分許多，幾乎已是無敵手狀態，對比國民黨長期漠視嘉義縣，基本盤一再流失，參選人多半臨危受命，空降的王育敏無疑就是犧牲打。

國民黨這次提名王育敏，因有起步晚、地方知名度低，加上國民黨缺錢、缺人沒資源，王育敏始終處於劣勢，不過她緊跟時勢狂打議題，捨棄傳統陸戰，主攻空戰仍具十定話題性，只是嘉縣傳統村落仍占多數，上了年紀的長輩多半不看網路、新聞，不少人甚至到投票當天還不知道翁章梁的對手是誰，這也是從未在嘉縣深耕經營的王育敏，注定敗選主因。