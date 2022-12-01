為宣傳「新港五夠讚」活動，不僅現任鄉長林茂盛（右）大力宣傳，前任鄉長邱晉煌（中）、即將走馬上任的準鄉長葉孟龍（左）也到場。（呂妍庭攝）

新港農會總幹事林雅欣（中）與新科議員林岱杰（左）等人力推新禾米。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉公所將在3日、4日周末兩天舉辦「新港五夠讚─特色農牧產品暨社區志工表揚」活動，今宣傳記者會上，不僅現任鄉長林茂盛大力宣傳，前任鄉長邱晉煌、即將走馬上任的準鄉長葉孟龍也到場，3位前後任鄉長力推地方年度盛事，歡迎各界周末來新港鄉，既能體驗DIY課程、看表演，還有特色農產、伴手禮買不完，感受微笑故鄉的好客熱情。

林茂盛指出，一年一度盛事3日、4日兩天與大家見面，現場提供免費五寶DIY，包括「(椒)我小農夫」、「玉米餅佐莎莎醬」、「陶醉音樂家」、「夢幻法式花環」、「五寶水晶棒棒糖」、「蝶古巴特零錢包」等體驗課程，另還有跳跳米袋我最行、新港農場剪貼牆等稻米、畜牧活動體驗，搭配豐富農特產展售市集和表演，活動非常精彩。

邱晉煌則說，特色農牧產品推廣活動從他任內開始，林茂盛上任後又持續發揚光大，現已是新港鄉享有好口碑的地方活動，全靠地方各界合力推廣。準鄉長葉孟龍除歡迎鄉親、遊客一同來玩樂、體驗，也說他上任後會繼續把好活動辦下去。

新港五夠讚特色農牧產品嘉年華，是新港鄉一年一度的盛事，今記者會現場展示地方特色農產「蕃茄」、「甜椒」、「洋桔梗」，以及新港頗具盛名的「新禾米」，新港農會總幹事林雅欣說，新禾米是在地特色米，新包裝後品牌質感大提升，另新科議員林岱杰、黃啟豪等人也到場。

公所表示，活動第2天將表揚新港社區志工，傳達志工精神，活動現場集滿4個章，就可獲得摸彩卷1張，每日限量 2500 張，投入摸彩箱就有機會，將豐富獎品帶回家，舞台表演也邀請了阿民水管秀、大氣球特技秀、花式調酒秀、劍玉師小螺絲、音樂歌手王立言及泡泡先生互動派對與大家齊聚歡樂。