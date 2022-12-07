嘉義縣家畜疾病防治所人員加強監測養禽場。（廖素慧攝）

國內傳出養禽場爆發高病原性禽流感，嘉義縣鄰近縣市陸續淪陷，為防堵疫情入侵，嘉義縣家畜疾病防治所全面啟動冬季家禽流行性感冒加強監測，縣府表示，目前完成41場養禽場與環境監測，消毒2萬1355場次，檢測結果都是陰性。

而消毒防疫車也前往東石鰲鼓與觀海樓等候鳥聚集區域進行消毒，降低因候鳥遷徙可能導致的境外禽流感病毒入侵風險。

縣府表示，嘉義縣今年4月撲殺1場禽火雞流感禽場後，至今未再傳出疫情，家畜所請養禽業者務必提高警覺，提升場內自主防疫功能，避免禽流感透過不同媒介傳播，降低新病毒入侵及散播風險。

縣府也提醒業者，近來日夜溫差大，要加強防寒措施，適時打開保溫設備，加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，隨時檢視禽場圍網是否完備，落實人員及車輛門禁管制，進出禽場的人員要更換衣鞋及消毒手部，各式車輛、箱籠、器具等須徹底消毒。

家畜所提醒養禽業者發生疑似疫情時，應主動通報防疫機關，避免禽流感病毒擴散，如有任何家禽防疫問題，請打家畜所防疫課專線聯絡（05）3620025。