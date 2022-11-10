「獵人祭」演唱會明年1月15日在北流登場，將由桑布伊、葛西瓦、黃偉晉、婁峻碩、范逸臣、Matzka、舒米恩、動力火車及家家攜手開唱；范逸臣先前在社群發文，表示「最近經濟比較允許吃點肉」，今（10日）記者會受訪坦言近2年受疫情影響收入銳減：「演出取消、不能群聚，因為風險存在，（各行業）都一樣，現在大家對這件事（防疫）比較知道如何應對，這1、2年學到基本常識，可以杜絕很多感染機會。」

家家是此次陣容唯一女聲，她笑說：「我也很驚訝，我看起來像男生嗎？」而首次與歌壇前輩們合作的黃偉晉，則在記者會上不停冒汗，他緊張直言：「真的非常榮幸，不敢相信會邀請我，讓我更靠近現實。」提及張惠妹的子弟兵葛西瓦，將於年底推出全新母語專輯，宣傳期巧撞演唱會忙得過來？他直呼沒問題：「還可以在演唱會上唱新歌。」范逸臣等人則開玩笑拱他乾脆在場外賣新專輯CD等周邊。

演唱會由金曲獎製作人陳鎮川策劃，歌手陣容令人耳目一新，並邀來黃宣（YELLOW）拍攝主視覺、擔任形象大使；陳鎮川表示黃宣是新生代最具影響力的歌手，將許多創作及可能性透過音樂呈現，且極富個人特色，擔任形象大使再適合不過。獵人祭演唱會門票19日在拓元售票系統開賣。