曾是名模Akemi香月明美、藝人安妮經紀人趙崇伶，被控於2017、2018年間佯稱邀請韓國偶像團體「VIXX」來台舉行演唱會，共詐騙約1600萬投資款共約1600萬元，被3度依詐欺罪起訴，結果趙女為脫罪，在法院審理時聲稱有獲韓團授權，並拿出協議書佐證，但法官卻查出趙女協議書的演唱會期間，「VIXX」有團員當服兵役，根本不可能離開韓國，認定趙女偽造協議書，並依職權向台北地檢署告發，檢察官16日依偽造文書罪起訴趙女，趙女涉案罪加一條。

趙女綽號「美寶」、「mable」，曾是汎迪娛樂、汎迪國際廣告、麥斯平方文創公司負責人，被控於2017年底誆稱要舉辦團體「玖壹壹」、韓團「BTOB」演唱會來台演唱會，四處向親友招攬投資，詐財400萬元，被依詐欺罪判刑1年4月定讞。

之後北檢又陸續接獲被害人告訴，發現趙女另在2017年謊稱安排韓國藝人蘇志燮來台舉行見面會，以及VIXX在台舉辦演唱會，以投資名義詐財約600萬元；2018年趙女以相同手法，佯稱舉辦VIXX演唱會、香港藝人劉德華演唱會為由詐財，甚至佯稱有9張林俊傑的演唱會門票，騙走歌迷4萬多元，另共詐騙近600萬元，北檢再依詐欺罪起訴趙女，2案目前都在法院審理中。

法院審理期間，趙女為求脫罪，提出一份協議書，佯稱確實獲得韓國HY公司簽約授權VIXX在台舉辦演唱會。但是法官函詢2017年曾舉辦過VIXX演唱會的點子海洋公司，發現當年VIXX團長及團員多人要服兵役，無法離開韓國，因此點子海洋和VIXX的經紀公司Jellyfish簽約時，講明只有2名團員來台，導致演唱會名稱也改為「VIXX LR」。

法官除重判趙女有期徒刑6年、另有6月徒刑，得易科罰金，並認定趙女行使偽造的授權書，涉嫌偽造文書，另依職權向北檢提出告發，北檢調查時，趙否認偽造，檢察官不採信，再次起訴她。