受經濟報告不優影響，韓股21日大幅走低，並欲測試2400整數關卡。目前，大盤在2,413.71點，跌30.77點或1.26%。同時，韓元也走貶。

韓國官方最新統計資料，當地11月前20天出口額年減16.7%至332億美元，去年同期則是398億美元。若按產業來看，晶片出口大減29.4%，至52.8億美元，行動裝置下滑20.6%至13.6億美元。同時，鋼鐵也減18.8%至24.6億美元。

根據KIET（韓國產業研究院）最新調查，在目前全球經濟前景不明朗之下，韓國製造業者竟然可不受影響，對未來的信心不降反升。不過整體而言，悲觀者還是比樂觀者要多。

權值股幾乎倒一片，三星電子跌1.3%，SK海力士跌2%，現代汽車跌1.5%，汽車電池製造商LG Energy Solution也跌 3.2%。

韓元兌一美元在1,353.9價位附近，韓元貶13.6元。