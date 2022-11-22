22日傳出，韓國最大卡車司機工會正在醞釀大罷工。若不幸發生罷工事件，重要的零組件、原物料甚至各項出口事宜都將受影響，故韓企也正商討合適的因應對策。此外，全球供應鏈斷鏈惡化情況，恐怕也會加劇。

韓國KPTU公共服務運輸工會旗下的大卡車運將部門宣布，從24日開始準備要罷工，其中之一就是封鎖韓國全部對外港口。今年迄今，韓國在6月已經罷過一次工，半年前也是這些大卡車駕駛因不滿薪資過低，全方位阻擾韓國正常的物流。

據悉，現代汽車正大量囤積車用零組件，避免萬一真的罷工，位於韓國東南部的工業大城蔚山車廠不要斷炊，因而讓生產被迫中斷。6月韓國大罷工時，現代汽車蔚山廠就曾出現沒料可用，產線不得不停工情況。

對浦項鋼鐵來說，兩天後可能發生的大罷工，也真來得不是時候。9月時，因超級強颱軒嵐諾過境韓國南部地區，浦鋼位於浦項的鋼鐵廠飽受摧殘，到現在兩個月過去了，部分重建工作還在進行。這家韓國最大煉鋼廠表示，希望大罷工時期，工會能讓鋼鐵廠內工程所留下的垃圾運到外面去。

為防止罷工時港口被封鎖，世界第二大造船廠大宇造船，正快馬加鞭挑選適合的陸路運輸路徑。其它，像是還有一家韓國石化業者，現在則拼命趕工，希望在營運被迫停擺前，可以盡量出貨給客戶。

根據韓國官方資料，當地持續一周多的6月大罷工，一度造成生產中斷，損失約1.6兆韓元，約12億美元。大卡車司機工會表示，在與政府談判數個月，苦於未能達到最低薪資調整共識後，所以才會決定兩天後再次罷工。