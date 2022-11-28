受到韓國總統尹錫悅強勢表態，考慮用行政命令強迫這場大罷工結束，韓股28日在科技以及物流類股領跌下疲弱不堪，盤中最低曾跌至2401.95點，最後收2,408.27點，跌29.59點或1.21%。同時，韓元也走貶。

二十四日，韓國聯結車駕駛又開始今年以來已第二次大罷工。為避免供應鏈供貨情況惡化，造成當地製造業缺料可用，韓國政府已開始要與這些抗議人士進行首輪交涉。

個股中，三星電子跌1.5%，現代汽車的物流單位現代Glovis跌2.6%。同時，浦鋼化學跌0.45%，大化學廠LG Chem也跌0.28%。

韓元兌一美元在1,340.2價位附近，韓元貶16.5元。

至於經濟方面，韓國央行行長李昌鏞在接受彭博社專訪時表示，日本利用財政以及貨幣政策來解決高齡化經濟問題，但韓國應避免仿效之，因為韓國是要透過改革，而不僅靠提高生育率解決來高齡化經濟問題。