葡萄牙爆冷敗給韓國，前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）自曝受到韓國前鋒曹圭成侮辱。C羅第65分鐘被換下場，曹圭成用英文叫C羅快點離場（get off the pitch），讓C羅非常不滿。根據C羅的說法，曹圭成嗆聲是發生在換人之前。

葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）說：「那名韓國球員激怒他，大家都看到了，韓國球員在侮辱他，叫他走開，這是他生氣的原因，我很肯定是這樣。那個韓國球員沒有敵意，他只是用言語攻擊。他用英文與C羅交談，C羅說也許對方心情不太好。」

韓國中場黃仁範說：「我沒看到，我很累了，我當時低頭看著地面，我沒什麼可說的。」當時C羅比出了「閉嘴」的手勢，外界有人稱他是因為自己表現很差，又不滿被總教練換下場才發脾氣，總教練則是推給韓國球員。

C羅拒絕韓媒採訪，不過他在賽後記者會提到：「那個韓國球員叫我快點離開，我叫他閉嘴，因為他沒有那個權力。這不需要小題大作，比賽正激烈，球場發生的事就留在球場吧。最重要的是我們必須團結，我們進到下一階段，不只是球員，葡萄牙人民都要有信心。」