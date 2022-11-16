中國人民銀行行長易綱與美國財長葉倫在二十國集團（G20）峰會舉行了兩個小時的會談，討論全球及中美經濟問題。葉倫表示期待未來與中方的接觸。
路透社引述美國財政部官員稱，雙方的會談基調是坦率、建設性且積極的，討論了全球宏觀經濟和金融發展、高漲且波動的能源和大宗商品價格帶來的挑戰，並就美國和中國的宏觀經濟前景交換了意見。
中國人民銀行的新聞稿則指，雙方就經濟金融問題進行了廣泛的具建設性交流。
中國人民銀行行長易綱與美國財長葉倫在二十國集團（G20）峰會舉行了兩個小時的會談，討論全球及中美經濟問題。葉倫表示期待未來與中方的接觸。
路透社引述美國財政部官員稱，雙方的會談基調是坦率、建設性且積極的，討論了全球宏觀經濟和金融發展、高漲且波動的能源和大宗商品價格帶來的挑戰，並就美國和中國的宏觀經濟前景交換了意見。
中國人民銀行的新聞稿則指，雙方就經濟金融問題進行了廣泛的具建設性交流。
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