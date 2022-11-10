為搶攻跨年聚餐商機，位於信義區擁有絕佳地理位置的寒舍艾麗酒店，推出一系列美食及暢飲活動。於12月31日跨年夜寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳祭出兩個場次，晚間6點至9點時段，半自助式饗宴每位2,680元+10％，海陸主餐二選一，搭配沙拉吧、各式海鮮小食及精選甜點。以及晚間10點至凌晨1點，每位3,680元+10％，升級為雙主餐，加碼半隻波士頓龍蝦，並提供派對酌酒小食、飲料及多款酒類無限暢饗。同步7樓樂隊演唱活力拉丁曲風，節奏歌曲引爆派對氣氛，賓客可於倒數時刻進入6樓戶外花園，近距離感受節慶氛圍，欣賞華麗的台北101煙火秀。11/25前預付可享預訂單場9折、兩場8折早鳥優惠。

LA FARFALLA義式餐廳跨年夜晚餐時段，今年主廚特別獻上半自助式饗宴，海陸主餐可任選肉質鮮甜柔嫩入口即化的「美國頂級菲力牛排5盎司」或是肥厚多汁的「頂級直烤鮭魚排」，主餐皆搭配彈牙肥美鮑魚，餐檯包含「海鮮沙拉」、「涼拌章魚番紅花馬鈴薯」及「酥炸鱸魚片」等多款道地義式海鮮料理，每位賓客更可享精選紅白酒各一杯，輕鬆享受與家人朋友的年末歡聚時刻，為歲末夜晚畫下完美句點。

跨年場晚間10點至凌晨1點，推出雙主餐，除了海陸主餐二選一，包含烤至表皮焦香內裡柔嫩的「頂級美國牛小排5盎司」，或是煎至表皮酥脆、肉質鮮嫩富含飽滿脂香的「香煎黑長鯧魚柳」，加碼半隻「波士頓龍蝦」，更享有精選紅、白酒、氣泡酒、啤酒及軟性飲料等無限暢飲。同樣可享豐盛半自助式料理，多款派對酌酒小食，如「烙烤透抽」、「帕瑪火腿、黑胡椒牛肉薄片」、「淡菜、番茄、沙拉美臘腸、櫛瓜」及「炸物拼盤」等。倒數時刻更可進入6樓無邊天際美景「戶外空中花園」，近距離欣賞台北101煙火於眼前炫麗綻放，在歡愉氣氛中許下新年願望，展望一切光明的2023年！

除此之外，酒店一樓門口將停放今年最潮的「星空巴士」，於晚間7點至9點、晚間9點半至11點半，暢飲派對每位999元+10%，可享氣泡酒、啤酒及軟性飲料兩小時無限暢飲，更加碼送上派對必備酌酒小食乙份，包含「涼拌泰式酸辣透抽鮮蝦串」及「酥炸香辣雞米花」，體驗信義區濃厚跨年氣氛，倒數時刻步行出來即可感受台北101炫麗煙火，在華麗煙花下迎接嶄新希望。

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