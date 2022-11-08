法蘭邀請TRASH合唱新歌。（相映國際提供）

法蘭推出首張創作大碟《逞強的溫柔》。（相映國際提供）

法蘭推出首張創作大碟《逞強的溫柔》，昨晚（7日）在IG開直播號召「異類們集合」！TRASH首先登場暢聊合作心情、製作人五月天阿信也接力上線，瑪莎也同框，星光爆棚的直播讓粉絲們興奮不已！有粉絲搞笑留言「阿信你穿衣服好帥」，竟釣出本尊回應「那沒穿衣服你是看過嗎？」讓眾人笑翻；瑪莎大讚〈異類〉是奇招！非常地令人驚訝！阿信對整張專輯相當滿意，打趣說，「認真完整把法蘭這張專輯做完後，有一種心動想做專輯的感覺了，但我通常都要心動1000次才會做」吊足樂迷們胃口。

法蘭最新主打〈異類〉MV，邀來TRASH樂團獻聲，也是法蘭首度於專輯演唱詞曲全由他人創作的作品，由理想混蛋雞丁、TRASH 主唱阿夜及鼓手魁剛共同完成、阿信製作，編曲編織出既渴求親密，卻又感到被疏離的情感流瀉；對此阿夜直呼：「沒有想過會跟法蘭合作，是個意想不到的火花，法蘭看起來冷豔，但感覺也是很風趣的人。」魁剛更形容：「被仙女邀請真的受寵若驚。」

回憶MV拍攝趣事，法蘭形容著，「在天台拍攝的那天，剛好是颱風擦邊的日子，風非常非常大，我們全體都在與大風抗衡，很適合這首歌曲內容的態度」。博文透露，之前就很欣賞法蘭黛的音樂，無論是音樂的意境跟每位樂手的表現都非常精彩，對於合作表示：「非常榮幸，本人真的非常仙」。

阿夜分享創作過程：「設計很多男女對唱的橋段，蠻挑戰的。」每段都有男女交錯，也要大家練唱時小心別唱破喉嚨；魁剛表示這首歌的情緒起伏很大，每個細節都要設計很久。而法蘭將於11月27日在台北Legacy、明年1月7日在台中Legacy舉辦2022都市女聲「誒！你不用假裝成熟」演唱會，她也公佈台北場嘉賓就是TRASH，購票請洽iNDIEVOX 售票系統。