白安今在記者會上吃鍋巴慶祝新專輯攻下數位排行榜11個冠軍。（相信音樂提供）

阿信錄製影片恭喜白安新專輯獲得好成績。（相信音樂提供）

白安今（26日）慶祝新專輯《沒有人寫歌給你過吧》拿下11冠王寶座，製作人阿信錄製VCR祝賀，他自爆和白安製作過程趣事，「我覺得白安有裝監視器在我家，每次白安說可不可以打電話給我的時候，我正準備要躺著睡覺」，所以他有好幾次都躺著跟她討論，「我們就是舒服系製作人對上舒服系歌手」。

白安說，跟阿信合作空間超級大，兩人用電話溝通比較多，她打給他之前會先傳訊息問對方是否方便通話，他訊息讀滿快的，但她打去時「我不知道他躺著啦」，她新專輯受歡迎，日前也親自向他道謝。

白安的歌曲〈剛好〉是《台北女子圖鑑》戲劇插曲，被問到是否有看石頭激戰桂綸鎂？她直言：「我不想看。」她視石頭為兄長，桂綸鎂是偶像，「你會想看兄長這樣嗎？就趕快滑走。」

至於是否羨慕桂綸鎂一直換男友？她說，「我比較羨慕可以遇到好對象的人」，她心目中好對象條件是「脾氣好、心胸開闊、喜歡動物的人」，不喜歡典型的帥哥，也「不知道怎麼找」，能不能接受姊弟戀？她表示年齡不能差太多，「我還是希望被照顧」。白安11月13日將在Zepp New Taipei舉辦新歌巡迴演唱會。