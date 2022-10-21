五月天怪獸為法蘭跨刀拍攝〈那種朋友〉MV。（相映國際提供）

五月天怪獸為法蘭跨刀拍攝〈那種朋友〉MV。（相映國際提供）

法蘭於20日推出個人首張創作大碟《逞強的溫柔》，由五月天阿信、瑪莎擔任製作人操刀，更邀來鳳小岳、蕭敬騰、YELLOW黃宣、TRASH樂團、文慧如等合作，法蘭交出一張突破過往的音樂樣貌，她滿意形容：「這張專輯前前後後有好多厲害人物一起來合作完成，像蒐集著神奇寶貝一樣，覺得自己很幸福。」

法蘭首波主打〈那種朋友〉由五月天阿信與法蘭、文慧如共同作詞、文慧如作曲、MV特別邀來五月天怪獸擔綱男主角，2人透過歌曲共同演繹一段事過境遷的愛情。MV描述兩人一起坐著車，時而對望、會心一笑；場景轉換到山中小屋，怪獸為彼此泡一杯熱咖啡、法蘭為彼此唱一段歌，法蘭在夜裡將兩人過去的合照燒掉，情緒沒有難過也沒有懊悔，僅僅是靜靜地看著這一切結束，最後怪獸帥氣揮別致意，法蘭雖捨不得想追上前，但最終還是止步，選擇把回憶塵封灑脫離去。

難得為別人作品「獻身」，怪獸回想：「上一次為別的歌手擔任MV男主角已經是2010年丁噹的〈可以不可以〉，這次因為製作人阿信的邀請，聽到歌曲後也覺得是一首好聽、很有畫面的歌，便答應出演了。」至於針對角色做了那些功課揣摩？他則玩笑回應：「我有看台北女子圖鑑第五集！」不忘揶揄團員石頭；法蘭對此開心直呼：「很不可思議呀！感謝五月天傾力相助，感動啊！」拍攝時2人不忘分享近況，她透露，「怪獸哥說他最近都在拍東西，拍到天快亮，回到家剛好小朋友醒了，直接跟小朋友玩，話題很日常、很人間，與往常看見的天團光芒有種反差萌感，可愛」！

怪獸分享聽完〈那種朋友〉感受：「聽一次就能記得的溫柔旋律，加上法蘭的詮釋，是一首會讓人沉浸在情感裡的好歌，剛好跟我最近幫丁噹製作的〈女字旁〉，都是訴說著女性的心聲，但想表達的是兩種不同的感情面，也希望大家有機會能聽聽看這兩首歌曲。」至於自己是朋友眼中的「那種朋友」？他笑回：「這一題應該要問我的朋友或團員們，但我應該就像這次情義相挺一樣，是個有義氣的朋友吧！」

新專輯發行同時，法蘭也宣布開唱好消息，將帶著這張好作品前往北中南舉辦3場演唱會，「2022都市女聲：法蘭Fran《誒！你不用假裝成熟》演唱會，分別11月27日在台北Legacy、明年1月7日在台中Legacy開唱！門票今（21）日中午12點在iNDIEVOX售票系統開賣。