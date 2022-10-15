王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝、孫協志今出席《飢餓遊戲》6周年粉絲見面會。（粘耿豪攝）

峮峮今（15日）與孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝參加中視《飢餓遊戲》開播滿六周年粉絲見面會，吸引大批粉絲冒雨見偶像。對於林襄日前哈菸被拍形象崩壞，同為啦啦隊女神的峮峮表示有看到新聞，覺得這件事情不是非法的，大家無需過於放大解讀，「因為她（林襄）平常的工作是啦啦隊，帶給大家正能量，這可能是她私底下覺得放鬆的方式。」

而近日有網友翻出峮峮11年前出演梁靜茹《一家一》MV畫面，超青澀模樣引起熱議。她今受訪時表示過往MV被挖出來很驚訝，「簡單說小時候很不會化妝，不知道大家怎麼會發現那個MV，我自己也覺得很訝異的，覺得網友很厲害。」

特別是，MV中她的個人簡介寫道「每月零用金：1萬5左右」、格外引起注意，網友認為「10年前零用錢就一萬五…」、「感覺家境不錯」，她對此解釋零用錢1萬5000 是當時打工的薪水，並沒有跟家裡拿錢。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

※ 吸菸害人害己

※ 吸煙有害身體健康