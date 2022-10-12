台北市長柯文哲表示，民進黨把吃香喝辣的特權，用民主自由的糖衣包裝起來；民進黨發言人謝佩芬反嗆，「柯文哲是不是平常吃香喝辣慣了，覺得大家都和他一樣？ 」

謝佩芬說，面對中共的強勢霸道，全世界的民主國家都在支持台灣，只有台灣的首都市長認為，抗中保台的目的，是要保吃香喝辣的權力？！

她說今年2月，柯文哲以市府名義宴請中企高層，花費公帑4萬7590元，卻規避外界監督，不願提供名單。上任之初說過「大老闆跟我吃飯要到市府吃便當，之前市長都是跑去跟大老闆吃飯」的柯文哲，竟然用台北市府的公帑，和中企高層在五星級飯店把酒言歡，也難怪對柯文哲而言，抗中保台不重要，吃香喝辣才是關鍵。

她說，今年7月，柯文哲不甩市議會朝野政黨六度協商後達成的共識：「若共機、共艦持續擾台，不得動支此（雙城論壇）預算」，堅持共機沒有「持續」擾台，執意舉辦雙城論壇！為了1小時的視訊會議，燒了95萬元。

她表示，沒事的時候，和中企高層吃香喝辣；有事的時候，讓隊友擋前面挨子彈。這樣的人，竟然還肖想2024當總統。