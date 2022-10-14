韋禮安之前飛往日本拍攝新歌MＶ。（The Orchard提供）

韋禮安之前飛往日本拍攝新歌MV。（The Orchard提供）

韋禮安新歌〈明天再見〉的MV，是他之前在疫情下飛往日本拍攝的作品，特別邀請知名文青導演瀨田夏樹執導，更獲奧斯卡金像獎最佳國際電影《在車上》的女主角、日本當紅演員三浦透子助陣演出，雖然MV裡韋禮安和三浦透子僅有一場對手戲，但三浦的演技讓他佩服得直呼：「三浦小姐氣場很強！」三浦透子也表示和韋禮安合作很安心：「就跟他的歌聲一樣，是很沈穩的，且讓空氣很溫暖的一個人，因爲不太習慣拍攝MV的緊張感也消失了，非常感謝他。」

三浦透子是今年日本贏得奧斯卡金像獎最佳國際影片《在車上》的女主角，細膩的演技深獲好評，得知她點頭同意擔任MV女主角，韋禮安和工作團隊都喜出望外，而三浦透子也被〈明天再見〉這首歌打動，形容：「這是一首可以一個人在度過夜晚時很貼近人心的溫柔歌曲。」

MV中，韋禮安與三浦透子不斷穿梭在東京街頭，韋禮安更是「日劇男主角」上身、不斷地奔跑，他不但沒喊累，反而很開心導演的安排，原來是導演得知韋禮安很少有機會到東京，所以精心安排到各處拍攝的行程，在緊湊的工作中，讓他能夠遊走在東京街頭、在天臺眺望東京美景，在工作中同時感受東京的氛圍，韋禮安笑說：「有邊工作邊旅遊的感覺。」他和女主角三浦透子雖僅有一場牽手、眼神交會的戲，卻讓他覺得震撼，感謝三浦透子專業演技帶領他快速進入狀況，雖然合作過程很短，但令他印象深刻也滿過癮的。