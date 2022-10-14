陳如山在MV中被套進塑膠袋中。（放飛音樂提供）

陳如山（四分衛阿山）近期推出全新個人EP《我想拍一部電影》，首波〈智齒〉以智齒生長的疼痛對應人生，將「斷捨離」哲學入歌；此次MV更對同樣身為演員的他來說充滿挑戰，除了無劇本挑戰內心戲，他更被繩子、塑膠袋綑綁，象徵奮力掙脫、內心掙扎的痛苦狀態。過程中他更得在地上爬行、撞牆、跳舞等，相當耗費精力。

這次MV對陳如山來說同時是演技大考驗，已演出多部戲劇作品的他，表示當一拿到劇本時還是花了一些時間思考，原因是這次的腳本並沒有設定好的劇情，導演僅給予了空間與情境，希望阿山能表現出掙扎、痛苦，甚至歇斯底里的狀態。過程中他甚至被繩子捆綁、塑膠袋罩住全身，渾身動彈不得。

他分享：「拍攝時雖然繩子沒有被綁得很緊，但我覺得已經快要扯不開了，真的難以想像現實生活裡要是遭遇這樣的綑綁該怎麼辦。」阿山用肢體抽象地展現被現實擊潰的心情，讓人看了感同身受，彷彿一起經歷了一段痛苦、難以呼吸的過程。而他也分享演戲時所揣摩的心境：「我的表演老師是白目樂團的高小糕，當天他要我想像電影《小丑》主角的肢體、表情，幫助我很快進入了狀態，也讓我想起當初在看這部電影時一些當初沒有體會到的感覺。」

MV中每一個鏡頭對阿山來說都印象深刻：「過程中要被綑綁、在地上爬行、撞牆、在黑暗中跳自以為是的舞，真的很耗費體力。」然而他前陣子因為確診新冠肺炎出現後遺症，最近也身體檢查發現鼻腔通道過於狹窄，容易造成換氣過度與呼吸不順的症狀，因此在拍攝當下除了擔心反覆的後遺症讓他體力不足，也擔心換氣過度的毛病再發作，好在休息時間放飯時一切都放鬆了，他笑說就像剛完成了一場很久沒有做的運動。