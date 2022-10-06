昔日「秀場女王」向娃，出道多年仍保養得宜，即使已65歲，仍看不出歲月痕跡，近日她到高雄參與銀光閃耀音樂會，並在臉書曬出當天表演的服裝，更大方秀出沒有修圖的原圖，好狀態讓網友都傻了。

向娃近日和蔡小虎、劉福助、龍千玉等人，到高雄為銀髮長者獻唱台語老歌，當天她穿上銀色貼身短洋裝，胸前大開露出渾圓美胸，展現曼妙好身材，今(6日)她更大方曬出沒修過的美照，直呼「我還是喜歡原圖，沒有修圖照片看起來比較自然」。

向娃曝未修照(左圖)和精修過的差別不大。(圖／取自向娃臉書)

只見沒修過的原圖，她依舊保有纖細身材，一雙筆直美腿相當吸睛，吸引不少圈內好友留言狂讚，同樣是圈內美魔女代表的陳美鳳直呼「水喔」，唐玲也讚太

美了，而演員趙心妍誇她條件好，所以不必修圖，向娃也自謙表示「謝謝，黑眼圈很嚴重」。

向娃當年以歌手身分出道，靠著好嗓音和姣好身材，在各大餐廳駐唱、參加秀場演出，是昔日秀場女王，之後進演藝圈發行首張黑膠唱片《心窗》，大受好評讓她一炮而紅，轉戰戲劇圈也表現亮眼，曾以《轉。大人》入圍金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎。