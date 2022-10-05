快改道！國1北向機場系統出口貨車自撞 紫爆回堵3公里 07:392022/10/05 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北向機場系統出口貨車自撞，事故尚未排除中。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（5）日凌晨2時24分，國1北向機場系統出口（52K）發生一起大貨車自撞，占用機場系統出口匝道事故，高工局表示因該車傳動軸斷裂，出口封閉拖吊中，目前已成立緊急應變小組積極處裡，後方目前仍至少回堵3公里，請用路人提前改道行駛。 後方目前仍至少回堵3公里，請用路人提前改道行駛。(翻攝高速公路1968) 驚悚畫面曝！賓士女駕駛「直衝輾壓」 工人卡孔洞帽噴飛 名醫酒後鬧事！不爽被叭竟肉身攔車 大吼「按喇叭給我下來」 母遭酒醉名醫攔車飆罵 女童星「眼眶泛淚」安慰她：別怕 #機場 #國1 #貨車自撞 #回堵 #北向 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫旅館退場 每房補貼5千元 04:102022/09/30 財經要聞 延宕逾10年 國道7號通過環評 04:102022/09/29 生活新聞 國3南下後龍段4車追撞釀4傷 整段紫爆一度「回堵4km」 12:112022/10/04 社會 IU機場被問1事「回應答案」 粉絲驚呼：不可以 08:432022/09/25 娛樂 國1砂石車翻覆石塊落滿地 車輛回堵長達5公里 13:162022/09/23 社會 侯友宜贊成機捷納入1280元 蔡淑君籲：找張善政多溝通 14:492022/09/23 生活 空軍三聯隊驚傳火警機電設備燒毀 台中機場跑道燈全故障 21:002022/09/23 社會 國門開 免稅店拚明年Q1全面復業 04:102022/09/30 產業特刊 國1彰化段跨越橋改建封路3天 首日實施塞慘了 13:352022/09/28 生活 國1北上大林段大貨車橫躺占車道 北上大塞車 14:282022/09/29 社會 桃機第一階段邊境解封 首日動線順暢 19:012022/09/29 生活 外資借道陸港通 錢湧A股 04:102022/09/27 產業特刊 星宇九月30日登興櫃 張國煒射成長三箭 04:102022/09/26 財經要聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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