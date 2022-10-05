今（5）日凌晨2時24分，國1北向機場系統出口（52K）發生一起大貨車自撞，占用機場系統出口匝道事故，高工局表示因該車傳動軸斷裂，出口封閉拖吊中，目前已成立緊急應變小組積極處裡，後方目前仍至少回堵3公里，請用路人提前改道行駛。

後方目前仍至少回堵3公里，請用路人提前改道行駛。(翻攝高速公路1968)