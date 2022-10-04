國3南下後龍段4車追撞釀4傷 整段紫爆一度「回堵4km」 12:112022/10/04 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3南下後龍段4車追撞釀4傷，整段紫爆一度「回堵4km」。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南下131.3公里後龍路段今（4）日上午11時許發生連環車禍！2輛大貨車與2輛自小客車因不明原因發生追撞，釀成4人輕傷。警方獲報到場後封閉內線2車道，該路段一度嚴重回堵4公里，目前正在清理當中，詳細事發原因還有待後續釐清。 國3南下後龍段4車追撞釀4傷，整段紫爆一度「回堵4km」。(翻攝高速公路1968) 女按摩師問男客「那邊要不要按一下」 他回3字high完慘了 離婚3年多！前婆婆要求她當「免費看護」 網譙爆：臉皮厚到勇氣可嘉 女網購外送必查優惠券 遭男友嗆「窮人思維」 網掀兩派論 #後龍 #追撞 #回堵 #國3 #紫爆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3南港北上「5車連撞」2人輕傷 紫爆回堵5km 09:542022/09/13 社會 國3古坑段5車連環撞 39歲男查看車況遭撞飛不治 21:592022/09/13 社會 國一神岡路段砂石車翻覆 車頭遭削平滿地碎石 紫爆回堵9公里 13:472022/09/23 社會 苗9線後龍路段赫見石虎路殺 今年已第4起 13:212022/09/20 社會 國3竹崎段火燒車 駕駛即時逃出 08:082022/09/28 社會 祖孫騎機車3貼 慘遭貨車後方追撞 釀1死2傷 23:132022/09/25 社會 國一離奇事故！大貨車爆胎 潤滑油噴飛對向車道 導致3車追撞 11:022022/09/20 社會 國1台南路段4車連環撞！男子噴飛20m送醫不治 09:052022/09/17 社會 國1北上大林段大貨車橫躺占車道 北上大塞車 14:282022/09/29 社會 Apink初瓏被車追撞仍忍痛表演 回國才發現「留後遺症」 20:532022/09/28 娛樂 紅牌重機疑未注意車前狀況 騎士追撞小貨車重創不治 13:172022/09/26 社會 國1南下燕巢段大貨車追撞 1傷者送醫 10:342022/09/20 社會 沙鹿區向上路下坡 貨車連撞4車測照設備也遭殃 10:352022/09/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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