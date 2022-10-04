國道3號南下131.3公里後龍路段今（4）日上午11時許發生連環車禍！2輛大貨車與2輛自小客車因不明原因發生追撞，釀成4人輕傷。警方獲報到場後封閉內線2車道，該路段一度嚴重回堵4公里，目前正在清理當中，詳細事發原因還有待後續釐清。

國3南下後龍段4車追撞釀4傷，整段紫爆一度「回堵4km」。(翻攝高速公路1968)