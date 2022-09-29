警方指出，事故發生過程中，營大貨車並撞損區間測照設備，現場一片狼藉。（民眾提供）

沙鹿區向上路下坡 貨車連撞4車測照設備也遭殃

黃姓男子昨天下午4時46分，駕駛一輛營大貨車號，沿沙鹿區向上路內快車道由龍井往梧棲方向行駛，疑似煞車失靈，先撞擊快慢車道分隔島後，又往前追撞停等紅燈的3輛自小客車及1輛自小貨車，過程中並撞損區間測照設備。警方指出，黃男雙手挫傷未就醫，肇事原因上午由警方調查釐清中。

台中市沙鹿區向上路長下坡路段，昨天下午4時46分，41歲的黃男駕駛一輛營大貨車號，沿向上路內快車道由龍井往梧棲方向行駛，黃男自述疑似煞車失靈；行至沙鹿區向上路六段796號，先撞擊快慢車道分隔島後，又往前追撞停等紅燈的3輛自小客車及1輛自小貨車，過程中並撞損區間測照設備。

警方表示，追撞事故發生後，營大貨車的前車頭撞損，對追撞的4車分別造成左側車身撞損、後車尾及右側車身撞損及後車尾撞損等；黃男雙手挫傷未就醫，其他4車均無受傷，5人酒測值均為0mg／L。現場無路口監視器畫面、雙方無行車紀錄器畫面，由路人提供行車紀錄器畫面釐清肇事經過。

警方強調，車禍所撞損的區間測照設備位於該段終點位置，已通報該設備保管單位交大執法組，今天由廠商現場勘察毀損情形，全案正由警方協助善後處理中。