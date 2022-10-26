居然有石頭會動？加拿大一名網友日前開車行經公路時，瞥見旁邊灌木叢裡冒出一塊白色石頭，而且還在緩緩移動，讓他看了非常好奇，於是決定下車查看，發現它根本不是石頭，而是一隻罕見的白化豪豬，讓眾人直呼不可思議。

根據《The Dodo》報導，哈洛克（Emerice Hallock）近日和家人開車外出，行經加拿大艾伯塔省一處偏遠公路時，發現路旁樹叢裡有一塊白色石頭，在灌木叢裡特別顯眼，而且石頭似乎還在緩緩移動，也引起哈洛克的注意，決定下車一探究竟。

哈洛克和家人停下車後，慢慢地朝「白色石頭」走近，才發現牠其實是一隻罕見的「白化豪豬」，哈洛克提到，「老實說這真的很瘋狂，我從來沒看過豪豬，而且這是發現的還是患有白化症的豪豬，讓我非常興奮」，因為白化豪豬出現機率僅萬分之一。

哈洛克隨後將豪豬模樣拍下，並分享至臉書，累積1.3萬人轉發，而哈洛克提到，這隻野生豪豬的皮毛非常顯眼，身體也很健康，之後他們也沒再打擾牠，豪豬便緩緩走回樹叢裡。不少網友表示，「太酷了！能夠看到患有白化症的動物，可說是非常幸運」。