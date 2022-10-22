大陸山東一名男子近日買了數隻大閘蟹，清洗乾淨後打算放進冰箱，發現其中一隻大閘蟹不斷掙扎，似乎在想辦法脫困，男子看到後隨口許諾，大閘蟹若在上桌前解開繩索，就能回歸大自然，豈料大閘蟹真的順利逃脫，男子也信守承諾將牠放生。

綜合陸媒報導，山東濟南一名孫姓男子日前買了數隻大閘蟹，打算隔天在烹煮，將牠們放入冰箱時，發現其中一隻大閘蟹正在試圖解開身上的繩索，模樣看起來非常努力，男子開玩笑地對牠說，「你如果解開我就把你放了，我說了算」。

孫男也相當好奇，大閘蟹是否能脫困，多次去查看牠的狀況，豈料經過一番掙扎後，大閘蟹成功解開繩索，讓孫男相當訝異，隨後他也信守當初的承諾，開夜車到附近的湖邊，將大閘蟹放生了，並感嘆「連一隻螃蟹都在自我救贖，我們遇到任何事情都要努力啊」。

孫男將自己與大閘蟹的打賭過程拍下，分享至網路引發討論，不少網友表示，「這隻螃蟹回去就辦了個『解綁培訓班』」、「機會是留給有準備的蟹」，也有人質疑影片真實性，不過不少網友分享類似經歷，「我之前也是，買螃蟹回家後，其中一隻竟然溜掉了，之後發現牠躲進洗衣機隙縫裡」、「我也遇過，而且還兩次，螃蟹被我放進冰箱後，牠居然自己解開繩索脫逃」。