秋季最適合品嘗各式螃蟹料理，明悅中醫診所朱益智中醫師指出，螃蟹屬於寒性，因此有些人並不宜食用螃蟹，不過胃陰虛症的人則可以多吃點。

根據《Nownews》報導，朱益智醫師表示，胃陰虛症的人適合吃螃蟹，包含容易口渴、便秘、胃嘈雜、不耐餓的人可以多吃，對關節、鐵打損傷修復有所幫助。朱益智也建議，在烹飪螃蟹時加入辛香料，如辣椒、薑片、九層塔、花椒，或是八角、茴香、紫蘇葉等等，透過溫熱的佐料減緩螃蟹寒性，避免腹瀉不適。

中時新聞網曾報導，中醫師王心眉解釋4種人不適合吃螃蟹，一是過敏體質的人，例如皮膚癢、支氣管疾病者，吃螃蟹對加劇過敏症狀。二是腸胃虛寒的人，例如消化不良、容易脹氣、大便較軟，因螃蟹性寒，會讓腸胃更不適及腹瀉加重。

接著是有心血管疾病的人，例如高血壓、高血脂、動脈硬化，因蟹黃和蟹膏富含膽固醇，增加這類人的風險，應盡量少吃。最後是有痛風的人，因螃蟹為高普林食物，有痛風病史的人應避免食用。