家中廚餘發出惡臭令人困擾，一名網友為了解決家中廚餘問題，買了一台廚餘機，方便媽媽處理，沒想到鄰居大嬸得知消息後紛紛帶著廚餘上門，媽媽卻不以為意，讓他崩潰直呼「大嬸像蟑螂一樣難纏，我已經受不了！」

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，日前買了廚餘機，當作媽媽的生日禮物，沒想到鄰居大嬸知道後，每周兩次就帶著廚餘來家中拜訪，順便跟媽媽閒話家常，而且嗓門很大讓他難以忍受，認為自己的生活已被打擾。

原PO嘗試跟媽媽溝通，希望不要讓大嬸常常來家中，但媽媽認為「做人不要這麼小氣」，之後大嬸來拜訪還勸他跟媽媽講話要好聽一點，讓原PO氣到不行，「她到底臉皮是有多厚，明明就是她造成我家親子關係變差的導火線，還在那邊假惺惺的關心，面對這樣的惡鄰居，除了搬出去住之外，還有什麼辦法？大嬸像蟑螂一樣難纏，我已經受不了！」

貼文也引起網友熱議，「叫她自己去買啊！」、「等你家電費爆增，媽媽就會改變想法了」、「不是把廚餘機送人，就是媽媽送人吧」、「廚餘桶放大嬸家，你媽每天過去串門子」、「起因如果是廚餘機，那我會直接把廚餘機賣掉、丟掉」、

也有人點出媽媽是把大嬸當朋友，「你買了一個讓媽媽滿意又可以炫耀的東西」、「長輩需要朋友聊天，不然很容易鬱悶的」、「其實媽媽說的就是鄰居裡面難得有一個好朋友，倒廚餘只是一個活動的理由而已」。