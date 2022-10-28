沈慧虹近日啟動車隊掃街，找來前新竹市長林智堅合體開直播，不少民眾送上喉糖、卡片為沈慧虹加油。（沈慧虹團隊提供／王惠慧新竹傳真）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹近日啟動車隊掃街，找來前新竹市長林智堅合體開直播，不少民眾特地送上喉糖、茶包、菜頭、手寫卡片為沈慧虹加油，日前更有新竹媽媽送上一封信，強調見證這7年改變，市長人選不一定要有資深學歷，但有滿滿熱誠，會做事才最重要。

選戰進入倒數階段，沈慧虹自10月21日開始啟動車掃，日前有位媽媽看見車隊，停下機車，在綿綿細雨中，拿著信件衝向沈慧虹。

信中這位媽媽提到，嫁來20多年，因寶寶有遲緩症狀，她把握早療黃金期，吹風下雨都帶著孩子上早療課，育兒全靠自己摸索，直到7年前生下第3胎，發現新竹開始不一樣，不只第1次領到育兒津貼、也時常帶著孩子體驗各區親子館、新竹動物園、大小公園。

信中也提到，過去動物園又髒又臭，市府整頓後成為全家最喜歡去的地方，還有兒童藝術節、風的運動場、魚鱗天梯、賞蟹步道、麗池櫻花等，都是過去未曾有過的體驗，還說今年投票日恰巧是她生日，「生日願望就是希望虹姐能高票當選」。

這位媽媽也在信中寫下，學歷不能代表一切，自己因為早婚沒有繼續升學，但仍為生活努力打拼，強調沒有資深學歷，但有滿滿熱誠，會做事能同理市民，為城市帶來改變進步的政府，才是最重要的。

沈慧虹讀完信件後非常感動，她說市民的肯定與笑容，是她與團隊最大的動力，新竹光榮屬於全體新竹市民，感謝許多新竹媽媽、爸爸站出來相挺，大聲說出自己的感受及新竹市的改變。