針對民眾黨新竹市長候選人高虹安近日事件的多次聲明，民進黨候選人沈慧虹3日強調，高虹安的私領域，她不去評論，但高所涉及的是可能的助理違法兼職、可能的人頭助理或詐領助理費，以及相關可能的金流流向問題，這都是屬於公領域的事物，不能閃躲。

沈慧虹說，高虹安參選新竹市的市長，應該要對新竹市的市民說清楚講明白，因為11月26日不只是能力的問題，還有品格的問題，對於新竹市的市民來講是公領域的事物，這是理智、冷靜、眼睛雪亮的新竹市民想要知道的事情，請高不要再模糊焦點、閃躲問題。

她指出，公領域、法律的問題都牽涉到1個市長未來的領導以及整個市政團隊的未來，這都是新竹市民應該知道的事情，這些資訊高虹安都應該負責任的說清楚、講明白。

針對國民黨主席朱立倫說，民進黨在新竹市執政8年，是「包裝式政治」、「虛有其表」，沈慧虹則回應說，8年來的改變，新竹市民都有目共睹，她相信朱立倫是沒有很真正的了解新竹，也沒有看到新竹的改變。

朱立倫身為國民黨的主席，自然有他自己看不見的地方，過去8年，民進黨在努力追趕的是過去20年國民黨執政的停滯，所以她也歡迎朱立倫，如果有空的話，不要為了選舉，來看看新竹的進步，新竹人在這邊生活都曉得新竹市的改變，她也相信政績就是最好的政見。

此外，據傳，國民黨候選人林耕仁背後有高人指點，疑似是韓家軍的立委在下指導棋，沈慧虹則說，選舉最重要還是候選人本身，因此她就是持續在提出政見，就像上個禮拜的社福政策，以及今天的新住民政策。

她相信新竹市民要看的也是這些政策、政見跟牛肉以及未來的願景，她會持續勤走基層與傾聽民眾需求，繼續發布政見。