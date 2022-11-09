民進黨今召開「延續五星光榮，進步永不回頭」記者會，身兼黨主席蔡英文總統致詞暗酸，「做出錯誤的決定，可能讓城市發展停滯下來，甚至付出代價」。四年前，高雄市民朋友的選擇，讓高雄的市政，慢了兩年，真的很可惜。

今天記者會三位即將接棒，延續五星級執政的戰將包括基隆市長候選人蔡適應、桃園市長的鄭運鵬、新竹市長的沈慧虹，還有五星級市長，桃竹苗總督導鄭文燦皆出席。

蔡英文致詞指出，民進黨的「會做事」戰隊，在中央，創造了良好的執政成果，也在地方，實現了「綠色執政、品質保證」。

她說，昨天，北北基桃4位縣市長候選人，共同宣布「首都通1200月票」，這項政策，將串連1000千多萬人口的票證系統，把首都圈的生活串連起來，減輕大家的負擔，中央也會來補助支持。

她說，這項政策的成熟度很高，可行性也很高，4人上任之後，就能立刻上路。這就是民進黨對於地方執政負責任的態度。

她說，只剩下17天，選舉就要投票了。大家手中的這一張票，將決定每一個縣市的未來發展，也將會決定民進黨在每一個執政縣市的執政成果跟城市光榮，能不能夠延續。

蔡英文說，選對人，會做事。每一位市民朋友的選擇，都是決定城市發展的關鍵。她要拜託基隆、桃園、新竹的朋友，手中的這一張選票，一定要「選會做事的人」。

她說，做出錯誤的決定，可能讓城市發展停滯下來，甚至付出代價。四年前，高雄市民朋友的選擇，讓高雄的市政，慢了兩年，真的很可惜。

她認為，希望這樣的遺憾，不要再發生。假如不要重蹈覆轍，不要繞這些辛苦的遠路，城市的發展的能量，就可以更集中，更加速。