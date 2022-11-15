距離九合一大選投票剩下11天，身兼民進黨主席的總統蔡英文卯足全力為自家候選人助選，更一再主打抗中牌，然而這次選民對抗中保台反應冷淡，中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡指出，這是由於三個原因所致。

袁鶴齡告訴港媒《中評社》，選民多數對抗中保台無感，第一個原因是「兩岸議題難影響地方選舉」，畢竟統獨和國際議題離地方選舉太遠，大部分選民還是比較關注民生、城市發展與經濟等議題。

其次是「欠缺外部因素」，袁鶴齡提到綠營若要操作抗中議題，通常會選在大陸發生一些爭議時進行，如2019年的反送中等，以達到推波助瀾效果，而這次選舉兩岸局勢雖然緊張，但某種層面而言已成新常態、台灣人除對「芒果乾」不買單，且多數人還會對綠營宣傳要抗中保台，兩岸情勢卻日益嚴峻感到反感。

第三點則是「綠營本身雙重標準、說服力不足」，袁鶴齡以近期高端被爆出委託陸資背景的公司執行二期臨床試驗、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被踢爆曾去大陸經商為例，認為這種雙重標準的行為，選民看在眼裡，自然心中會有一把尺。

最後，袁鶴齡指出，若觀察近期民進黨要角發表抗中保台相關言論的貼文，網友們的留言評論多以嘲諷居多，同時在兩岸關係緊張的狀況下，「票投民進黨，青年上戰場」反而更深植人心，因此他言，民進黨的抗中保台神主牌，已沒那麼強而有力了。