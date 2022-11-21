年底九合一選戰倒數不到一週，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備，競爭也進入白熱化階段，而民進黨也重兵部署北台灣一級戰區，這也讓「決戰北台灣」的態勢更加明顯。對此，東華大學教授施正鋒今（21）日就表示，「民進黨目前的策略，也許稍微有一點點亂，但基本上是好整以暇」，施正鋒更說「民進黨以前都騙年輕人，但現在年輕人都會報復性出來投票」，引發討論。

施正鋒21日在中天節目《頭條開講》中表示，對於民進黨在台北、桃園、新竹的選情來說，「民進黨目前的策略，也許稍微有一點點亂，但基本上是好整以暇」，因為民進黨認為，「只要用抗中保台，動之以情，深綠這些人就會含淚出來投票」，接著民進黨也會希望「年輕人這塊不要出來投票，因此最近就要把選情弄成藍綠惡鬥，這是一個惡鬥，讓年輕人覺得很阿雜（心情鬱悶），就會不想出來投票」。

施正鋒最後更說，「而當這個投票率降低，年輕人不來投票的時候，民進黨的深綠就會水漲船高」，施正鋒強調，「民進黨以前都騙年輕人，但現在年輕人都會報復性出來投票」。