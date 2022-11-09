新竹市長選舉越演越烈，民眾黨候選人高虹安捲入助理費疑雲，更扯出案外案，民眾黨主席柯文哲批不斷抹黑「實在太難看」、這樣打選戰這樣太過分；民進黨新竹市長候選人沈慧虹受訪表示，今天在民眾黨全場記者會打著清廉大旗，卻還是在模糊焦點。

沈慧虹強調，高虹安涉及貪污的部分，「我相信對就是對、錯就是錯」，就面對這些問題，「我也相信他一直在對新竹的建設企圖抹黑，這些都沒有證據，只看到口水」。

被問到，高虹安今說為了整理資料疲勞過度住院？沈慧虹說，祝福高委員早日康復。

被問到國民黨候選人林耕仁原欲向調查局北機站提供民眾黨候選人高虹安相關違法事證，卻臨時喊卡；沈慧虹說，林耕仁的態度髮夾彎轉變，社會大眾都有很多問號，到底是被摸頭還是有其他原因，應該對社會大眾說清楚。

被問到會擔心高虹安生病影響選情？她說，對她來說，一直都是努力爭取新竹市民的認同，剩下17天她們行程滿滿，努力在地方爭取認同