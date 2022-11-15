經濟黨原定14日舉辦記者會澄清賣假藥，並回應國民黨桃園市長候選人張善政擔任榮譽總顧問一事，後則擔憂外界僅關注經濟黨與張善政關係而改發布聲明。民進黨立法院黨團15日召開記者會指出，此舉恰好顯示經濟黨與張善政關係相當緊密，呼籲張善政別再用「秀才人情紙一張」迴避外界質疑。

經濟黨負責人周琮堂因進口並販售具療效保健品遭檢舉違反《藥事法》，有媒體報導，張善政不只擔任經濟黨榮譽總顧問，更多次與該黨高層同框，張善政當時僅回應，對方禮貌上給予他顧問名義，「秀才人情紙一張」。爭議爆發一段時間後，經濟黨決定於本月14日召開記者會澄清販賣假藥等指控，後因外界僅關注張善政與經濟黨關係，而取消記者會。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰指出，經濟黨針對取消記者會一事，表面上給出的理由是擔憂外界僅關注張善政與經濟黨的關係，已模糊召開記者會的目的，實際上則是害怕經濟黨與張善政緊密關係被追究。

不過，黃世杰認為，上述行為便能看出經濟黨確實將張善政當成榮譽總顧問，關係絕非「秀才人情紙一張」，經濟黨停開記者會僅是欲蓋彌彰，也呼籲張善政別再迴避，說清楚他與經濟黨的關係究竟如何。

黃世杰更質疑，倘若張善政遇事只會撇清責任，未來執掌市政，市民如何放心？若有桃園市民因經濟黨販售假藥受害，張善政執政下的主管機關能否公正辦理？

民進黨立委湯蕙禎也說，張善政碰到事情就推，從未搞清楚經濟黨的作為就輕率地當榮譽總顧問，完全是識人不明，可見未來張管理市政，也不會為自己的行為負責。