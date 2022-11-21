國民黨立院黨團今開記者會質疑民進黨新北市長候選人林佳龍陣營發放200到500元給計程車司機，要求在車身貼上競選文宣貼紙，不貼也有錢可拿，疑似涉嫌賄選。然而從事件爆發後的11月15到18日期間，唯獨不見新北地檢署查察林佳龍團隊疑似賄選案，是不是遇到綠營大咖就辦不下去？還是只辦藍不辦綠？

國民黨團總召曾銘宗指出，11月15日苗栗地檢署查獲縣議員候選人賄選案20萬元交保。17日台中地檢署查獲每戶1500元假濟貧、真賄選案件。17日苗栗縣長選舉爆餐會賄選，檢警調查2人涉有重嫌。18日高雄鄭姓議員候選人席開20桌賄選，起訴2人。18日嘉義一名鄉代候選人涉嫌現金賄選遭聲押。18日新北地檢署偵辦唐姓嫌疑人，以高價禮盒賄選遭收押。檢方積極偵辦賄選案，卻獨不查林佳龍涉賄。

曾銘宗質疑，林佳龍競選總部人員發放200元給計程車司機，還特別強調拿錢不貼競選文宣貼紙也沒關係，這到底有沒有涉及賄選？在司法法制委員會也提出相關質詢，調查局長王俊力也證實，已將相關事證移給新北地檢署，但是新北地檢署到底有沒有立案？何時立案？何時偵辦？外界都等新北地檢署給答案。

首席副書記長謝衣鳯也質疑，對於賄選案偵辦態度，為何檢調對於綠營候選人的案件，辦案效率就跟其他候選人不一樣？國民黨桃園市長候選人張善政，在9月25日參加民間一場活動，主辦單位邀請他主持摸彩抽獎，29日就遭到桃園地檢署分案調查。民進黨新竹市長候選人沈慧虹，10月3日按鈴控告美麗島電子報董事長吳子嘉違反《選罷法》， 6日新竹地檢署就發傳票給吳子嘉。民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費案，17日下午也正式分案列為「他」字案。

根據林佳龍競選總部宣稱，發錢給計程車司機的男子，是委託廣告公司進行，雙方有簽訂廣告租賃契約，如果計程車司機沒有履行，會要求計程車司機履行。國民黨新北市議員候選人林鼎超質疑，林佳龍競選總部遲遲拿不出所謂廣告租賃契約，完全看不到任何租賃關係，距離投票日僅剩5天，林佳龍競選總部還拿不出所謂的資賃契約，檢調到底要不要調查？