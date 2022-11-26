雲林地檢署為防止候選人利用選前之夜撒錢，再偵辦3件賄選案，包括2件鄉民代表候選人樁腳現金賄選，以及1件村長候選人與其樁腳現金賄選，6名嫌犯分別以2至10萬元具保候傳。

雲林地檢署表示，某鄉民代表候選人的樁腳，以每票現金500元之對價，向該選區有投票權的選民交付賄賂，因而涉犯投票行賄罪。經檢警於25日下班時間接獲情資，漏夜通知樁腳、選民等人到案說明及接受檢察官訊問，選民自動繳回賄款1500元，樁腳以10萬元具保候傳。

另一案，某鄉民代表候選人的3名樁腳，涉嫌以每票1000至4000元的結構性買票，向該選區有投票權的選民交付賄賂，檢察官查扣現金及自動繳回不法所得共1萬6000元。經檢察官訊問，認為3名樁腳涉犯交付賄賂、預備行賄罪嫌重大，分別諭令3萬元、2萬元、5萬元具保候傳。

另外，某村長候選人透過樁腳，以每票2000元之對價，向該選區有投票權的選民交付賄賂，因而涉犯投票行賄罪，經檢察官訊問，認為村長候選人、樁腳涉犯交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因，但無羈押之必要，分別諭令5萬元、2萬元具保候傳。