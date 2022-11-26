九合一選舉北部縣市幾乎成藍天，新北市長侯友宜截至7時10分，領先民進黨新北市長候選人林佳龍35萬票，林佳龍團隊剛剛宣布，林佳龍約7時45分會抵達板橋競總，發表感言，目前正在等轄內市議員選舉結果出爐。

開票苦追侯友宜 林佳龍競總氣氛低迷
九合一開票「這都」票數太驚人 網驚呼：進入垃圾時間了
台南市長開票逾2小時 黃偉哲票數大幅領先謝龍介
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