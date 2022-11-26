侯友宜大幅領先35萬票 林佳龍7點45分發表敗選感言 19:152022/11/26 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林佳龍團隊剛剛宣布，林佳龍約7時45分會抵達板橋競總，發表敗選感言。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 九合一選舉北部縣市幾乎成藍天，新北市長侯友宜截至7時10分，領先民進黨新北市長候選人林佳龍35萬票，林佳龍團隊剛剛宣布，林佳龍約7時45分會抵達板橋競總，發表感言，目前正在等轄內市議員選舉結果出爐。 開票苦追侯友宜 林佳龍競總氣氛低迷 九合一開票「這都」票數太驚人 網驚呼：進入垃圾時間了 台南市長開票逾2小時 黃偉哲票數大幅領先謝龍介 #林佳龍 #侯友宜 #領先 #35萬 #九合一選舉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王惠美一路穩定領先 彰化得票幾乎過半支持者歡喜 19:102022/11/26 政治 林佳龍輸到脫褲下一步何去何從 網預言：依慣例會接「這大位」 18:352022/11/26 政治 三蘆兵家必爭 侯連3天車掃 林辦晚會固票 04:102022/11/26 政治要聞 張麗善競總自行宣布當選！得票數逾18萬 領先突破5萬票 18:512022/11/26 政治 新北市長選戰侯友宜領先逾16萬 三重蘆洲得票領先支持者熱情歡呼 17:532022/11/26 政治 民進黨嘉義縣長翁章梁 晚間7點以4萬多票暫時領先 19:062022/11/26 政治 沙鹿區「章魚里」開票揭曉 初步盧秀燕勇奪429票領先 17:392022/11/26 政治 饒慶鈴領先2萬票 預計稍晚謝票 18:232022/11/26 政治 票開一半...民進黨輸到脫褲 四叉貓臉書被留言狂酸：最佳冥燈代言 18:022022/11/26 政治 侯稱不分顏色 龍籲改變城市 04:102022/11/26 地方新聞 林佳龍、侯友宜新北開票場地冷清 不及台北市熱絡 16:412022/11/26 政治 盧秀燕得票數破40萬 支持者聚集總部高聲歡呼 18:212022/11/26 政治 北市「章魚哥」天玉里投票率近7成 仍是蔣萬安領先 17:272022/11/26 政治 徐榛蔚大幅領先 支持者聚集縣黨部 18:012022/11/26 政治 九合一決戰今晚揭曉 結果攸關2024誰出線爭大位 04:102022/11/26 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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