美股前1個交易日因通膨降溫和製造業趨軟等報告激勵而大漲，今天動能減弱，終場漲跌互見。
道瓊工業指數終場下跌194.76點，或0.56%，收在34395.01點。
標準普爾500指數下跌3.54點，或0.09%，收在4076.57點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲14.45點，或0.13%，收在11482.45點。
費城半導體指數下跌22.154點，或0.78%，收在2804.695點。（譯者：徐睿承）1111202
美股前1個交易日因通膨降溫和製造業趨軟等報告激勵而大漲，今天動能減弱，終場漲跌互見。
道瓊工業指數終場下跌194.76點，或0.56%，收在34395.01點。
標準普爾500指數下跌3.54點，或0.09%，收在4076.57點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲14.45點，或0.13%，收在11482.45點。
費城半導體指數下跌22.154點，或0.78%，收在2804.695點。（譯者：徐睿承）1111202
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