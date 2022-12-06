大陸央視新聞6日 報導，大陸國務院聯防聯控機制邀請呼吸危重症專家、北京市呼吸疾病研究所所長童朝暉，解答Omicron變異株致病力減弱話題重申，國際和國內監測資料證實，Omicron變異株及其進化分支的致病力和毒力相比原始株和Delta等變異株明顯減弱。

童朝暉表示，其實Omicron已經變了好幾個分支，從臨床觀察來看，Omicron的特點是傳播性比較強，就是傳得比原來那些原始株要快，但它主要還是以上呼吸道的症狀為主。也就是說很多人，甚至都沒有出現高熱症狀，就是中低熱、嗓子不舒服、咳嗽，主要集中在上呼吸道。

這段時間從大陸國內各個省市報導來看，無症狀加輕型在90％以上，普通型的都不多，重型、危重型的比例更少。他最近也是在北京一線，到定點醫院查房會診，真正因為新冠肺炎導致需要住院、插管上呼吸機的就三四例。

童朝暉表示，Omicron變異株引起重症和死亡的比例明顯低於之前原始株和關切變異株，這既是Omicron變異株的特點，也與人群接種疫苗免疫水準提高和國家採取的積極預防策略有關。與2009年全球流感流行時期相比，目前Omicron變異株導致肺炎或者重症、危重症的比例相對較低。

童朝暉認為，2009年全球流感流行時期，包括中國，出現流感肺炎比例非常高，那會兒也會診了不少，而且ICU住很多流感患者，上著呼吸機，上著葉克膜。現在，作為臨床醫生的角度來看，現在的Omicron和那會兒的流感比，它導致肺炎或者重症、危重症的比例比流感還低。