隨著3種具高度傳染性的呼吸道病毒在佳節氣氛濃厚的季節肆虐，美國公共衛生官員正在重新審視在室內場所佩戴口罩的議題。

美國全國公共電台（NPR）報導，過去幾週，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、流感和呼吸道融合病毒（RSV）病例激增，數以百萬計美國人染病，急診室不堪負荷，甚至導致感冒藥品短缺。有些衛生專家將這3道威脅稱為「三重流行病」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，在3大呼吸道病毒夾擊下，全國各地的醫療保健系統已不堪重負。

瓦倫斯基說，追蹤COVID-19的疾管中心疫情地圖最近顯示更多橙色，這種顏色代表區域感染率很「高」。

她說，在這種情況下，「我們已經並將持續建議這些社區居民戴上口罩」。

疾管中心建議全美近1/10個郡的民眾在室內場所佩戴口罩。

疾管中心最新的疫情地圖顯示，全美超過9%的郡被認為具有高感染風險。這個聯邦機構建議居住在這些地區的人們在室內戴上口罩。一般來說，不建議替2歲以下幼兒戴口罩。

根據9日發布的地圖，幾乎每州都至少有一個郡的COVID-19感染率為中或高。州內所有郡感染率皆為低的只有夏威夷、緬因州、新罕布什爾州和哥倫比亞特區。

華盛頓、紐約、洛杉磯等地的公共衛生官員都敦促民眾佩戴口罩。

在華盛頓州，12名郡衛生官員和25名醫療院所高階主管9日發布新指南，要求居民在室內場所戴口罩。

俄勒岡州衛生局也建議居民在擁擠的室內戴上口罩，以保護兒童和老年人。

洛杉磯郡的COVID-19感染率上週調至「高」。當地公衛主管費瑞（Barbara Ferrer）敦促民眾在室內戴口罩，並補充說，如果COVID病例和住院人數繼續攀升，可能會強制要求戴口罩。

紐約市衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）9日建議民眾在商店、大眾運輸、學校、兒童托育中心和其他公共場所佩戴口罩，尤其是在人潮擁擠的時候。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111212