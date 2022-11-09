國民黨新竹市長候選人林耕仁的競總榮譽主委林政則，昨稱民眾黨新竹市長候選人高虹安「不是壞人」。對此，國民黨黨主席朱立倫今（9）日被問及此事，尷尬回應，「每一個人都是好人呀，陳其邁也是好人，柯志恩是最好的好人」。

林耕仁連日來猛打對手高虹安辦公室管理爭議，昨突然表態不再打高，甚至連競總榮譽主委林政則也肯定「高虹安不是壞人」。朱立倫今到高雄參加行動中常會時被問及此事，媒體詢問林政則的此番發言，會不會造成讓綠營得利，使得林耕仁沒有辦法在這波裡面取得優勢？

對此，朱立倫表示，國民黨整個競選主軸就是好好做事情，實實在在、腳踏實地的做事情，林耕仁在新竹市已經營25年，他對新竹市政非常了解，也能針對目前新竹市政有什麼樣的缺失，能好好地講出來未來他改革的方案。

朱立倫也提到，林耕仁今天早上在立法院已經召開記者會，這是所謂的新竹市政改革、或者是揭弊的第一次記者會，接下來還會連續有很多場的記者會，相信林秉持這樣的態度，實實在在做事情，一定會獲得更多新竹市民的肯定。

媒體追問，針對林政則讚賞高虹安的部份，怎麼看？朱立倫笑說「你要問我，我說每一個人都很好，每一個人都是好人啊，我們柯志恩更好。陳其邁也是好人，柯志恩是最好的好人」，巧妙閃避問題。