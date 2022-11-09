民進黨今中常會，據轉述，民進黨祕書長林錫耀報告時表示，之前擔心選情比較冷，國民黨執政縣市比較多，挑戰現任者似乎比較不利，這樣情勢有慢慢轉變，主要因素有兩個，其中國民黨林耕仁重砲揭發高虹安的事情，引發的效應算蠻大的。

據轉述，林錫耀指出，根據昨天民進黨內部民調，黨的支持度，並沒有因為選舉紛擾影響，甚至有小幅度增加。

據轉述，林錫耀還說，之前擔心選情比較冷，挑戰現任者似乎比較不利，這樣情勢有慢慢轉變，主要因素有兩個。

與會人士說，林分析，一個是上周六台北市辯論，全國只有這場，大家都很關注，辯論結果，民進黨過去兩年多防疫工作，總指揮陳時中被拿來當標靶一直打，但陳時中在結辯中的感性訴求，引發不少民眾共鳴。可以明顯觀察到，民進黨台北市的支持者，投票意願明顯上升。

林還分析，第二個影響選情因素大家也知道，國民黨林耕仁重砲揭發高虹安的事情，引發的效應算蠻大的。這樣的效應對這次選舉，到最後時刻，值得特別關注。

據轉述，林說，最後剩下17天，通常依據過往經驗，所謂黃金周、最後兩周是最重要的，之前覺得選情冷，是因為大部分民眾，覺得每年都在選舉，不如等時間接近再來考慮。所以，最後兩周很重要，一定要全力衝刺。

林表示，過去幾次選舉，如果大家去應證，都是最後一、兩周，才是真正決戰時刻，最後兩周，他要請所有競選團隊，在座所有黨公職要全力以赴。