柯文哲（右三）痛批抹黑夾殺高虹安的藍綠對手「沒品」，台灣人應該為惡質選風表達憤怒。（范揚光攝）

國民黨新竹市長候選人林耕仁８日上午宣布不再攻擊民眾黨新竹市長候選人高虹安，要讓選舉回歸政策面，對於民眾黨主席柯文哲批他「遇到政治就轉彎」，林耕仁也要求柯文哲更正言論，否則將交付吹哨者資料給檢調單位。柯文哲今則表示，他猜林現在兩面不是人，要林自己去面對記者提問。

民眾黨今舉辦「民主抵霸（Debug）、重新安裝」記者會，為高虹安發聲，現場除柯文哲、選戰小組召集人蔡壁如、立院黨團總召邱臣遠、黨團主任陳琬惠、秘書長謝立功、中央委員、評議委員以及新科立委吳欣盈都到場。

對於林耕仁要求柯更正言論、否則為了捍衛自己的清白，他要用行動來為自己在過去1周以來對高虹安的質疑負起完全責任，向檢調相關單位交付相關資料，柯文哲表示，還需要我去批評林耕仁嗎？他現在兩面不是人，政治要有一致性，不需要去批評林，讓他自己去面對記者提問。

柯文哲說，台灣有個很大的問題，一些事情平常都不算犯法，原本一個跟蔡英文總統簡報、給副總統陳建仁頒獎的國家人才到選居都變成違法兼職了，那頒過的獎怎麼辦，作廢嗎？

而對於媒體追問高虹安的李姓助理拿的錢都拿來當民眾黨的政治獻金，民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，這件事情不是很清楚，但她相信高虹安會勇敢面對、助理力爭。