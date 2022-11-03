前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌提刑事自訴，控告林違反《著作權法》，台北地方法院法官2日開庭調查，要余的律師2周內陳報「林的真實姓名跟住址」，逾期將駁回自訴。不過網友一面倒希望法官加油認真審下去，也期待看到余跟林智堅在法庭上公開對決。

吳姓網友也在中時新聞網留言指出，法官顯有刁難之作為，刑訴法不是有講，即使不知真實姓名跟住址，亦可提起告訴，更何況法院本於職責，就有調查的權限，為何要律師提供資料？況且刑訴法第二條也有提到，不管是有利或不利的事實，公務員皆需注意。

也有網友質疑是不是法官不想惹事，所以給穿小鞋，讓提告者知難而退；台灣司法正義已經病入膏肓，所以蔡政府講的台灣正義，只是在騙騙憨厚良民而已。

法界人士也搬出法條，引用《刑事訴訟法》第320條規定，「自訴狀應記載下列事項，被告之姓名、性別、年齡、住所或居所，或其他足資辨別之特徵。」，承審法官要求提自訴的一方，陳報被告的真實姓名跟住址，顯然與法律規定及最高法院長久以來判決見解不相符合。