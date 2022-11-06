台北市長選舉電視辯論會昨舉行，談到抗中保台相關議題，國民黨台北市長候選人蔣萬安火力全開，批評民進黨陳時中日前針對「台灣可當特別行政區」議題時竟回「可以進一步討論看看」，簡直「綠共一家親」。陳時中今（6）日對「綠共一家親」回應，這是蔣萬安發明的新名詞，「扣別人的帽子我想也是不對的」！網友笑稱，「網路上講到爛的東西，還在新名詞，難怪年輕人支持率最低！」「扣帽子也是綠能你不能，閉嘴讓党扣好扣滿」。

台北市長選舉電視辯論會昨舉行，談到抗中保台相關議題，國民黨台北市長候選人蔣萬安火力全開，加強語氣強調，堅守中國民國主權就是他的DNA，並批評民進黨每到選舉就談「抗中保台」，但根本保不了台，且始終雙標。蔣表示，一國兩制當然是反對到底，並反咬民進黨陳時中日前針對「台灣可當特別行政區」議題時竟回「可以進一步討論看看」，簡直「綠共一家親」。

蔣萬安批評，一方面指控BNT在深圳分裝，在上海代理，一方面又允許高端二期臨床試驗委託中資公司來辦理，一邊卻出征在大陸工作的藝人親中賣台，另一方面卻看到民進黨桃園市長候選人鄭運鵬用「中國台灣」的身份到對岸大賺人民幣，民進黨所有人是鴉雀無聲、全面噤聲。

蔣萬安再舉例，當馬斯克談到台灣的未來可以當作特別行政區的時候，想都不用想，當然是反對到底，當然是捍衛中華民國的主權，當然是堅守台灣的尊嚴。但是今天三位候選人當中竟然有一個人說「可以進一步討論看看」，「這個人就是在我左手邊的陳時中先生」。

蔣萬安狠酸，「我想請問陳時中先生，有什麼好可以再討論看看？」面對一國兩制當然是反對到底，當然是捍衛中華民國主權，也難怪網友會在網路上說「綠共一家親」，所言不假。

根據《ETtoday》報導，陳時中今（6）日對「綠共一家親」回應，這是蔣萬安發明的新名詞，「扣別人的帽子我想也是不對的」！

（取自PTT）

PTT網友笑稱，「網路上講到爛的東西，還在新名詞，難怪年輕人支持率最低」、「綠共這名詞在鄉民傳多久了？裝睡的人叫不醒」、「民進黨也會怕新名詞喔」、「扣帽子也是綠能你不能，閉嘴讓党扣好扣滿」、「發明新名詞？校正回歸」、「大家再忍三個禮拜就不用看到陳時中囉」！