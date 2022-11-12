國民黨台北市議員游淑慧現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／截自臉書「不演了新聞台」）

國民黨台北市議員徐巧芯近期狂打民進黨台北市長候選人陳時中，掀起政壇轟動。媒體人朱凱翔表示，有媒體稱，徐相關動作讓國民黨內部分人士及台北市議員不解，認為國民黨台北市長候選人蔣萬安目前選情穩定，徐恐刺激綠營歸隊挺陳。對此，朱痛批，若真有這類藍營人士，就更凸顯了國民黨世代交替的重要性；國民黨台北市議員游淑慧也現身留言「原來這樣，只會在旁邊匿名嫌，真這麼會，幹嘛都不具名？」網友亦直言「又是哪個87大老唄！活在什麼年代」。

朱凱翔昨（11）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文，引述《風傳媒》的報導稱，徐巧芯曝光陳時中與人妻「十指緊扣」的照片，讓部分國民黨內人士及台北市議員不滿，認為沒必要在蔣萬安選情穩定時出這險招，反刺激了綠營基本盤歸隊。

針對此消息，朱凱翔直言：「如果真有這位國民黨內人士，其實更加凸顯國民黨世代交替的重要性。」朱痛批，這種觀點缺乏敏感度，竟然會覺得辭不辭立委重要；也沒有戰術能力，因為這項消息在一個莫名的時機與形式拋出；最糟糕的是，沒有大局觀。朱強調，對付民進黨就要全力追擊，要嘛殲滅，要嘛打到暫時躲起來，更再加碼嗆「國民黨還嫌棄，誰啊？北七耶！」

該臉書文章獲得超過3000個讚、近400則留言，迴響熱烈。游淑慧本尊也現身留言：「原來這樣，只會在旁邊匿名嫌，真這麼會，幹嘛都不具名？」其他網友則紛紛表示：「又是哪個87大老唄！活在什麼年代」、「就是有這群所謂『大老』，國民黨才會淪落至此」、「今天若是藍的如此，塔綠班早就對藍趕盡殺絕！沒跟你客氣」、「現在的政治氛圍是嗜血的，如果沒有點狼性，一定是會被淘汰的，老國民黨人，要改變思維了」。