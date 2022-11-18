國民黨立法院黨團日前指出，民進黨台北市長候選人陳時中曾以台北醫學大學董事身分赴中國交流，還與中共寧波黨職人士合影。國民黨台北市長候選人蔣萬安更質疑，陳時中的「抗中保台DNA」在哪？民進黨立法院黨團18日強調，陳時中以北醫大董事身分赴中國，是正常醫學交流，國民黨打擊學術單位非常不道德，並反問蔣家有抗共DNA，為何蔣萬安身上沒有？

民進黨立法院黨團幹事長羅致政表示，每個愛台灣的人，會自然而然地出現抗中保台DNA，畢竟中國總是威脅台灣。倒是蔣家應該都有抗共DNA，大家卻未在蔣萬安身上看見，實在令人感到疑惑。

民進黨立委吳思瑤則認為，蔣萬安將正常的醫療交流，硬拗成前往中國大賺人民幣，實在太離譜、太扯。抗中保台DNA絕不反對平等互惠的交流，更不反對基於國家法規授權的公開、透明交流。

吳思瑤解釋，教育部兩岸交流司每年編列近千萬預算，補助各級學校赴中國交流。陳時中與北醫大赴寧波醫院，將台灣正向醫療經驗帶去中國，與其他赴中國交流的各級學校無異。她呼籲國民黨別為了救蔣萬安「偽矽谷經驗」，而打擊學術單位，非常不道德，也沒有邏輯。

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵也說，蔣萬安不要見笑轉生氣（即惱羞成怒），說起話來變得沒邏輯。他父親蔣孝嚴曾赴中見中國領導人，建立協會在兩岸穿梭，蔣萬安應該回家看看自己的DNA，是否能以台灣為本？若當選市長，如何守護台北市？