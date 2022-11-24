九合一大選將於這周六登場，各縣市候選人紛紛進行最後衝刺。資深媒體人李艷秋認為，這場選舉和2018年的九合一選舉有點像，民進黨的「討厭值」破表，李艷秋列出10件爭議事件，並認為這些事件的發生，關鍵字就是「雙標」、「綠能你不能」。李艷秋感嘆表示，面子、裡子、金子、位子他們都要，「我們有什麼？就....只能偷偷地祈禱了」。

李艷秋今(24)日在臉書列出今年九合一大選期間，發生的10大爭議事件。包括

1、台北市議員王鴻薇檢舉前新竹市長林智堅台大及中華大碩士論文涉抄襲，台大學倫會撤銷林的碩士學位，蔡英文帶全黨力挺，對幹台大。中華大隨後也認定林智堅抄襲，撤銷其碩士學位。

2、媒體人周玉蔻狂打國民黨台北市長候選人蔣萬安的父親晶華飯店緋聞案，指女主角是前中國小姐張淑娟，張反控不實而提告。張淑娟在地檢前閃躲周玉蔻的追逐，在鏡頭前爆哭的畫面震撼大眾。

3、衛福部宣布高端疫苗採購合約列機密，封存30年。

4、日本、美國國境開放，需打滿三劑國際認可的疫苗才可入境，高端不在其內。政府決定讓約100萬高端族補打三劑國際疫苗，讓他們能出國。

5、高端與中資公司合作二期臨床試驗。

6、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬被爆曾與大陸國營企業合作，大賺人民幣，並在文件上填寫自己是中國台灣，被質疑平時賺人民幣，選時抗中保台。

7、行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純曾承諾在蘇貞昌任院長期間，不投標「任何層級」的政府標案，卻被爆她的「二三設計公司」借牌投標桃園新總圖，得標金額2495萬。

8、桃園八德運動中心才完工啟用一天的羽球場，天花板在三級地震中崩塌，上了國際媒體。

9、民進黨台北市長候選人陳時中被拍到在餐廳前十指緊扣人妻惹議，側翼網軍假造蔣萬安、徐巧芯等人的簽名，指此事是他們找狗仔跟拍陳時中，事後雖道歉，但徐已提告。

10、台版柬埔寨事件。

此外，李艷秋說民進黨把買疫苗的慈濟抹紅成中共自己人，影射佛光山和工商總會找掮客賣疫苗賺錢；這還不是最瘋狂的，頂著天主教聖墓騎士名銜的陳建仁，竟說「天主說要幫助鄭運鵬」。李艷秋認為，這些事件的發生，關鍵字就是「雙標」、「綠能你不能」，重點是你還不准討厭他們，民進黨一定要永久執政，因為蔡總統恐嚇「如果民進黨選不好，國際會怎麼看台灣？」

李艷秋感嘆表示，面子、裡子、金子、位子他們都要，「我們有什麼？就....只能偷偷地祈禱了」。